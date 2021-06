La definizione e la soluzione di: Se nega l'inizio, si trova subito in uno Stato africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Senegal

Curiosità/Significato su: Se nega l inizio, si trova subito in uno Stato africano Eritrea ( Stato di Eritrea) 25 L'Eritrea (in tigrino: ????, Ertra), ufficialmente Stato di Eritrea, è uno Stato che si trova nella parte settentrionale del Corno d'Africa, confinante 88 ' (9 490 parole) - 17:16, 11 giu 2021

