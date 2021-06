La definizione e la soluzione di: Mette... fine a tutto in UK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : End

Curiosità/Significato su: Mette... fine a tutto in UK Christian Eriksen (sezione 2008-2010: giovanili ed esordio in prima squadra) per 1-2. In seguito viene convocato per il campionato d'Europa 2012, dove la Danimarca si ferma alla fase a gironi. Il 7 giugno 2016 mette a segno la 53 ' (4 204 parole) - 10:13, 14 giu 2021

