La definizione e la soluzione di: Un gruppo che vola in formazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Stormo

Curiosità/Significato su: Un gruppo che vola in formazione vola (gruppo musicale) I vola (reso graficamente vola) sono un gruppo musicale progressive metal danese formatosi a Copenaghen nel 2006. Il gruppo si è formato per iniziativa 14 ' (1 354 parole) - 10:33, 5 giu 2021

