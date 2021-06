La definizione e la soluzione di: In fondo alle barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HE

Curiosità/Significato su: In fondo alle barche Pesca a strascico trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. La rete può essere trainata da una o due barche. Le reti a strascico hanno generalmente forma 13 ' (1 463 parole) - 15:33, 7 mag 2021

Altre definizioni con fondo; alle; barche; Le vocali in fondo; In fondo al calice; Sono pari in fondo; La premessa quando è in fondo al libro; E' parallela al perone; Ha le sbarre alle finestre; Si allenano nelle palestre; La fuga dalle città per Ferragosto; Barche di salvataggio; Frutto a barchetta; Un'andatura delle barche a vela; Una barchetta affusolata; Ultime Definizioni