La definizione e la soluzione di: In fondo all'armadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Io

Curiosità/Significato su: In fondo all armadio Sagrestia di Santa Maria Novella (sezione L'armadio delle Reliquie sulla parete di fondo) secolo. Nell'ultimo quarto del XVI secolo fu posto sulla parete di fondo l'armadio delle Reliquie. Nel 1616 Tommaso e Orazio Cavalcanti commissionarono 7 ' (973 parole) - 09:25, 22 nov 2016

