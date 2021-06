La definizione e la soluzione di: Un drink come il gin and tonic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Long

Curiosità/Significato su: Un drink come il gin and tonic Gin tonic India. Il gin tonic ha avuto una consacrazione nel mondo dei long drink tra gli anni ottanta e novanta del XIX secolo. Bevanda conosciuta in un primo momento 2 ' (206 parole) - 15:00, 13 mag 2021

Un rito preserale con drink e cibi al buffet; I cubetti per il drink; Il tonic fra i long drink; Mobile... per i drink; Vegeti come pesci; Inclinati come i tetti; E' cieco come l'amore; La belva come lo sciacallo; Uno stile architettonico; Ordine architettonico; Fregi architettonici sotto il tetto; Lo sono gli amori platonici;