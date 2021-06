La definizione e la soluzione di: Diffuso gioco di coite in cui l'asso vale 11 punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Briscola

Curiosità/Significato su: Diffuso gioco di coite in cui l asso vale 11 punti

