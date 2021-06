La definizione e la soluzione di: Si diceva per esortare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Orsù

Curiosità/Significato su: Si diceva per esortare Hailé Selassié l’Imperatore d'Etiopia si presentò davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e tenne un celebre discorso per esortare i rappresentanti degli 75 ' (5 649 parole) - 14:59, 16 giu 2021

