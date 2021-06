La definizione e la soluzione di: Se si curvano non entrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Chiodi

S'incurvano sotto il peso dei frutti; Si incurvano sotto il peso dei frutti; Donne che entrano in chiesa... solo per visitarla; Lo sono quei beni che non entrano nella disponibilità del curatore fallimentare; Vi entrano soltanto quelli che hanno... certi numeri; Entrano nelle asole;