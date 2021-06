La definizione e la soluzione di: Con una erre le trovi in mare, con due nei tribunali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Aringhe

Curiosità/Significato su: Con una erre le trovi in mare, con due nei tribunali eccezione: nei tribunali veneti le arringhe si fanno in un veneto illustre, intermedio tra la lingua [italiana] e il dialetto». Le arringhe dei tribunali, tuttavia

Altre definizioni con erre; trovi; mare; tribunali; Zona interna del globo terrestre; Terreni coltivati; Un terreno da golf; Sta per terrestre; Sono doppie nei ritrovi; Ninfa del mare; Riconfermare nella carica; __ a Mare, località calabra; Si Occupa al mare;