La definizione e la soluzione di: I colpi di spugna per le irregolarità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Sanatorie

Curiosità/Significato su: I colpi di spugna per le irregolarita Pugilato (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) non sia più in grado di combattere, quando viene squalificato dall'arbitro o quando si arrende (il cosiddetto "getto della spugna"). Se il combattimento 113 ' (14 263 parole) - 10:56, 4 giu 2021

Altre definizioni con colpi; spugna; irregolarità; Colpiscono uno dei sensi; Colpito da una severa decisione della Chiesa; ll violento uragano che ha colpito i Caraibi e la Florida nel settembre del 2017; Colpiti da follia; Ultime Definizioni