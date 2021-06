La definizione e la soluzione di: Chi è in ansia sta su quelli accesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Carboni

Curiosità/Significato su: Chi e in ansia sta su quelli accesi Sentimento del tempo (categoria Opere letterarie in italiano) riscontrabile sul piano contenutistico e su quello formale. In questa raccolta di poesie inoltre, si avverte un'ansia religiosa. L'opera appare ricca di figure 3 ' (321 parole) - 12:03, 10 giu 2021

