Soluzione 8 lettere : Decanter

Curiosità/Significato su: La caraffa di cristallo per servire vini cercando altri significati, vedi Caraffa (disambigua). Una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire liquidi come acqua o vino. È

Altre definizioni con caraffa; cristallo; servire; vini; Caraffa in cui si versa il vino per ossigenarlo; E' simile alla caraffa; In fondo alla caraffa; Levigato come il cristallo; Vaso panciuto di vetro o di cristallo; Produce piccoli e ricercati ninnoli di cristallo; Quello di parole può servire per spiegarsi meglio; Può servire per tagliare la gallina bollita; Per prepararla può servire lo spremiagrumi; Servizio con bottiglia e bicchierini per servire liquori; I Calvinisti francesi; Discettano di argomenti divini; Una rivendita di vini tipici; Negò... la divinità di Gesù; Ultime Definizioni