La definizione e la soluzione di: Avvicendata, non consecutiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Alterna

Curiosità/Significato su: Avvicendata, non consecutiva Juventus Football Club (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) più di 120 anni di storia societaria alla guida della Juventus si sono avvicendati 23 presidenti e 2 comitati di gestione. Il primo presidente della società 136 ' (10 537 parole) - 01:21, 13 giu 2021

