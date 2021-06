La definizione e la soluzione di: Assorto in preghiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Orante

Curiosità/Significato su: Assorto in preghiera Santuario di San Michele Arcangelo (categoria Longobardi in Italia: i luoghi del potere) l'epidemia, di rivolgersi a san Michele con preghiere e digiuni. All'alba del 22 settembre, Assorto in preghiera in una stanza del palazzo vescovile di Monte 21 ' (2 651 parole) - 22:58, 13 giu 2021

Altre definizioni con assorto; preghiera; Assorto in meditazione; Una preghiera della sera; Una lunga preghiera; Breve preghiera ripetuta più volte; Assidui nella preghiera; Ultime Definizioni