La definizione e la soluzione di: Arnese per mietere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Falce

Curiosità/Significato su: Arnese per mietere anche per i termini di derivazione latina pervenuti indirettamente e a posteriori: si noti ad esempio la differenza tra scopa nel significato di "arnese per

