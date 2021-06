La definizione e la soluzione di: Le acque in cui è meglio non navigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Brutte

Curiosità/Significato su: Le acque in cui e meglio non navigare Navi vichinghe (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) navigare in mare aperto e persino nell'oceano. Le navi vichinghe vennero impiegate nel Mar Baltico, nell'Oceano Atlantico (raggiungendo l'Islanda, le 20 ' (2 408 parole) - 17:22, 23 mar 2021

