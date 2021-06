La definizione e la soluzione di: Le tracce per chi insegue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Orme

Curiosità/Significato su: Le tracce per chi insegue Wyatt Earp Earp fu affidato l'incarico di mettersi sulle sue tracce, e Wyatt inseguì senza sosta Rudabaugh per tutto il Texas, da Fort Clark, a Fort Griffin, ma 57 ' (6 898 parole) - 13:07, 16 giu 2021

