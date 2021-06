La definizione e la soluzione di: Recitava in coppia con Zuzzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Gaspare

Curiosità/Significato su: Recitava in coppia con Zuzzurro "testimone di Bagnacavallo". Poco dopo, a fianco di Zuzzurro e Gaspare creò il personaggio di Franco Tamburino in Emilio. Nel 1990 partecipò all'undicesima stagione

Altre definizioni con recitava; coppia; zuzzurro; Coppia che... si punta; Va accoppiata alla pratica; Lavorava in coppia con Stanlio; Celebre coppia statuaria conservata al Museo Nazionale di Reggio Calabria; Ultime Definizioni