Soluzione 3 lettere : APP

Curiosità/Significato su: Un programma per cellulari Telefono cellulare accordi presi tra i produttori di cellulari e i gestori delle mappe globali GPS, si possono utilizzare i telefoni cellulari (con antenna GPS interna o esterna) 51 ' (5 832 parole) - 01:33, 16 giu 2021

Altre definizioni con programma; cellulari; Programma per smartphone; Programma protettivo per PC; Un programma per tablet e smartphone; Un programma della De Filippi; Organismi unicellulari che mutano sempre forma; Una card dei cellulari; Una custodia per cellulari; La card dei cellulari;