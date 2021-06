La definizione e la soluzione di: Nel rugby deve essere superata per depositare la palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Linea Di Meta

Un'azione nel gioco del rugby; I giocatori di rugby le fan­no chiuse o ordinate; Gli estremi del rugby; La sola firma che si deve fare!; Ciò che l'inesperto deve ancora imparare; Deve saper inquadrare chi gli sta davanti; Lo manda giù chi deve subire; Può essere a righe o a quadretti; Il gioco con le carte che può essere scientifico; Finge d'essere un altro; Può essere... freudiano; Depositare sul conto corrente; Palla in rete!; Lavoravano con la palla al piede; Si portano... in spalla; La pallavolo giocata in spiaggia;