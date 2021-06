La definizione e la soluzione di: Frutto per spremute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Arancia

Curiosità/Significato su: Frutto per spremute Citrus sinensis ( Portogallo (Frutto)) e dunque adatti per spremute. Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta. Comunque, le arance 18 ' (1 961 parole) - 16:05, 14 giu 2021

