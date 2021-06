La definizione e la soluzione di: Cittadini dell'antica Grecia che non godevano di diritti politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Perieci

Curiosità/Significato su: Cittadini dell antica Grecia che non godevano di diritti politici Schiavitù nell'antica Grecia molto comune nell'antica Grecia. Si stima che la maggioranza dei Cittadini ateniesi possedesse almeno uno schiavo. La maggior parte degli antichi scrittori 71 ' (8 149 parole) - 14:59, 12 giu 2021

