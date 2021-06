La definizione e la soluzione di: Si rivolta in padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Frittata

Curiosità/Significato su: Si rivolta in padella Riccardo I d'Inghilterra (categoria Trovatori in lingua occitana) in particolare divertì il re: un uomo posizionato in piedi sulle pareti che teneva una balestra in una mano mentre nell'altra stringeva una padella che 62 ' (7 888 parole) - 03:24, 7 giu 2021

