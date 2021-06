La definizione e la soluzione di: Svanisce se non si ha memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Ricordo

Curiosità/Significato su: Svanisce se non si ha memoria Massimiliano Allegri - innovativa con il 4-2-3-1, su goal.com, 21 maggio 2017. ^ Champions: Juve, Svanisce il sogno. Il Real di Ronaldo campione d'Europa: 4-1, su gazzetta.it, 3 73 ' (5 921 parole) - 16:18, 9 giu 2021

Altre definizioni con svanisce; memoria; Perdita della memoria; L'anagramma di immorale: memorial Mariella malumore; La memoria nei prefissi; L'operazione per azzerare la memoria di un computer; Ultime Definizioni