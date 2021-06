La definizione e la soluzione di: La preparazione di una tela per il dipinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Imprimitura

Curiosità/Significato su: La preparazione di una tela per il dipinto Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte al sostegno di una scala (la dimensione del dipinto, come quella dei Bagnanti ad Asnières, è infatti di 2 metri per 3), a ritoccare la tela, sulla quale 20 ' (2 173 parole) - 13:53, 13 mar 2021

Altre definizioni con preparazione; tela; dipinto; E' addetto alla preparazione di manicaretti; Tela per camicie; Il Cattelan conduttore; I gambaletti di tela dei cacciatori; La tela per i sacchi; Un volto... dipinto; 4 Ha dipinto Colazione sull'erba; Un dipinto di Caravaggio alla Galleria Borghese, Roma; Celebre dipinto di Vincent Van Gogh; Ultime Definizioni