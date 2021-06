La definizione e la soluzione di: Un negozio di cibi da portar via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TakeAway

Curiosità/Significato su: Un negozio di cibi da portar via Forno a microonde (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dal nome, questo metodo di riscaldamento e cottura dei cibi è del tutto diverso rispetto a quello di un forno convenzionale: in un normale forno elettrico 27 ' (3 581 parole) - 09:43, 9 apr 2021

Altre definizioni con negozio; cibi; portar; Negozio che serve gli uffici; Un negozio di tessuti; Un negozio con DVD; Il negozio inglese; Un rito preserale con drink e cibi al buffet; Con serva i cibi; Riducibili in fili come il platino; Si scacciano dai cibi; Per trasportare pollame; Aiutò Gesù a portare la croce; Portare a compimento; Non è più il solo.. a portare i pantaloni;