La definizione e la soluzione di: Una pietra per acciottolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Selce

Curiosità/Significato su: Una pietra per acciottolati Ciottolato ( Acciottolato) Il ciottolato o acciottolato è un tipo di pavimentazione per esterni eseguita con sassi arrotondati, noti anche come ciottoli, da cui il nome. Il materiale 6 ' (871 parole) - 10:18, 24 ott 2020

Vi si mette una pietra per non parlarne più; E' contigua a Pietra Ligure; Cuore... di pietra; Bella pietra verde;