La definizione e la soluzione di: Tale è la lingua non più usata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Morta

Curiosità/Significato su: Tale e la lingua non piu usata lingua esperanto L'esperanto è una lingua artificiale, sviluppata tra il 1872 e il 1887 dall'oculista polacco di origini ebraiche Ludwik Lejzer Zamenhof. È la più conosciuta e utilizzata 119 ' (12 369 parole) - 00:58, 6 giu 2021

Altre definizioni con tale; lingua; usata; La capitale della Tasmania; Talent. talk c reality _; La capitale olandese; Capitale cipriota; Le unità di base del vocabolario d’una lingua; Linguaggio del computer; La lingua per noi più armoniosa; E' la lingua più parlata in Medio Oriente; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Antica macchina da guerra usata negli assedi; Polvere usata in profumeria; Lo squalo la cui pelle è usata per levigare; Ultime Definizioni