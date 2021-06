La definizione e la soluzione di: Studioso di fatti c di date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Storico

Curiosità/Significato su: Studioso di fatti c di date Data di nascita di Gesù nel 4 a.C., anche se vi sono state in passato e vi sono anche oggi ripetute proposte di altre date. La datazione tradizionale all'anno 1 a.C., il cui 99 ' (13 163 parole) - 09:45, 14 apr 2021

Altre definizioni con studioso; fatti; date; Uno studioso come Darwin; Un appassionato studioso; Studioso delle cellule; Studioso del Nuovo Mondo; Son fatti di vocali; Complesso di edifici e giardini fatti costruire da Nerone; Fatti uscire da un nascondiglio; Fatti, adempiuti; L'andate liturgico; La materia più ricca di date; Stantie, andate a male; Sbandate laterali delle auto in curva; Ultime Definizioni