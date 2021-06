La definizione e la soluzione di: La stazione spaziale internazionale in orbita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISS

Curiosità/Significato su: La stazione spaziale internazionale in orbita stazione spaziale internazionale La stazione spaziale internazionale è una stazione spaziale in orbita terrestre bassa, dedicata alla ricerca scientifica e gestita come progetto congiunto 147 ' (12 626 parole) - 22:25, 5 giu 2021

