La definizione e la soluzione di: E' simile all' onice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Agata

Curiosità/Significato su: E simile all onice onice simile al calcedonio (ma non al quarzo, che è cristallino), che si trova in Brasile, Messico, e altri luoghi; e l'onice calcarea, anche detta "onice alabastrite" 4 ' (445 parole) - 17:32, 14 feb 2021

