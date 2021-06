La definizione e la soluzione di: Il saluto di chi non tornerà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Addio

Curiosità/Significato su: Il saluto di chi non tornera Gauguin - Viaggio a Tahiti lavoro) scappa col giovane amante, ormai civilizzato anch'egli. La ragazza tornerà solo alla vigilia della partenza del pittore, che per salutarla la immortalerà 5 ' (506 parole) - 12:49, 23 feb 2021

