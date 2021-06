La definizione e la soluzione di: Sale in cattedra abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Prof

Curiosità/Significato su: Sale in cattedra abbrev

Altre definizioni con sale; cattedra; abbrev; C'è nel sale marino; Sale da cucina arricchito; Giardino situato ai piedi del monte degli Ulivi, a Gerusalemme; Colossale, gigantesco; La cattedrale gotica di Parigi; Sale in cattedra; La città della Spagna con la famosa Moschea Cattedrale; Il grande impressionista delle Cattedrali di Rouen; Latino nelle abbreviazioni; L'abbreviazione d'esempio; Reparto abbreviazione; Abbreviazione di paragrafo; Ultime Definizioni