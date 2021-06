La definizione e la soluzione di: Rigido per nervosismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Teso

Curiosità/Significato su: Rigido per nervosismo Michael Jordan (categoria Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America) dimostrarono di non essere ancora pronti al salto definitivo, e Jordan manifestò nervosismo spaccando una sedia negli spogliatoi a seguito di un gesto di stizza. 125 ' (13 276 parole) - 19:15, 6 giu 2021

