La definizione e la soluzione di: In pratica sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Curiosità/Significato su: In pratica sono uguali Critica della ragion pratica al concetto di "critica": la "ragione pratica" deve essere analizzata in quanto essa, essendo "empirica pratica" (e non "pura"), ha a che fare con elementi 38 ' (4 728 parole) - 11:03, 5 giu 2021

Altre definizioni con pratica; sono; uguali; Va accoppiata alla pratica; Per niente pratica; Non si può praticare dove non c'è acqua; Vale meno della pratica; Sono pari negli studi; Si possono fare a giorno; Sono esperti nel taglio e cucito; Sono pari nei baffi; Sono uguali nella proprietà; Liti senza uguali; Sono... uguali nei dadi; Sono uguali... nel sistema; Ultime Definizioni