La definizione e la soluzione di: Per niente propenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Restio

Curiosità/Significato su: Per niente propenso Seconda guerra mondiale forze francesi. Neanche il primo ministro britannico Churchill si mostrò propenso a interrompere le ostilità contro la Germania: nonostante le assicurazioni 261 ' (32 780 parole) - 00:05, 10 giu 2021

Altre definizioni con niente; propenso; Uomo proveniente da altre terre; Quelli della fantasia non costano niente; Per niente bella; Uno che non vuole mai vedere il bene in niente; Contrario, poco propenso; Non propenso; Propenso, incline; Tutt'altro che propenso; Ultime Definizioni