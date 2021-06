La definizione e la soluzione di: In otto fanno V ottavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Av

Curiosità/Significato su: In otto fanno V ottavo Carlo V d'Asburgo Disambiguazione – "Carlo V" rimanda qui. Se stai cercando altri omonimi, vedi Carlo V (disambigua). Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos 125 ' (13 369 parole) - 19:03, 29 mag 2021

