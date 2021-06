La definizione e la soluzione di: Non manca nel panettone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Uvetta

Curiosità/Significato su: Non manca nel panettone Risotto alla milanese (sezione Il risotto alla milanese nel regime fascista) milanesa in lingua lombarda), è, insieme alla cotoletta alla milanese e al panettone, il piatto più tipico e conosciuto di Milano. Si tratta di un risotto 8 ' (928 parole) - 10:49, 8 mag 2021

