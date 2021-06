La definizione e la soluzione di: Non devono entrare in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tir

Curiosità/Significato su: Non devono entrare in centro Campo da calcio compagni devono invece restare nella propria metà del terreno di gioco. I giocatori avversari possono entrare all'interno dell'area del cerchio non appena 21 ' (2 133 parole) - 15:44, 23 mag 2021

Altre definizioni con devono; entrare; centro; Devono essere pronti per il 27; Le devono fare gli elettori durante le votazioni; Si devono mantenere; I medici devono rispettare quello deontologico; Entrare all'inizio; Lo sportello per permettere al micio di entrare in casa; Entrare in acqua; Centro turistico del Bresciano sul lago omonimo; Il centro di Ancona; Il centro del Friuli; Il centro... di Genova;