Soluzione 3 lettere : Oro

Curiosità/Significato su: Metallo che non si ossida MOSFET ( Metallo-ossido-semiconduttore) metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, ovvero semiconduttore Metallo-ossido- transistor ad effetto di campo), scritto anche MOS-FET o MOS FET e 39 ' (5 145 parole) - 16:27, 23 mar 2021

