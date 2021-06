La definizione e la soluzione di: Le... teste degli aghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Le... teste degli aghi

Calze (sezione Film in cui le calze hanno un ruolo "clou" in una scena) quando gli aghi lavorano nel cilindro inferiore e "maglia rovescia" se lavorano nel cilindro superiore. In queste macchine, gli aghi hanno due "teste ad uncino" 20 ' (2 606 parole) - 17:31, 23 mag 2021