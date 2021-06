La definizione e la soluzione di: Gioie che mandano in estasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Delizie

Curiosità/Significato su: Gioie che mandano in estasi Teresa d'Avila ( Santa Teresa in estasi) all'amore di Dio. estasi. Quando tutta la vita è trasformata da questa esperienza, si compie l'unione, di cui l'estasi non può che essere la conclusione 71 ' (9 607 parole) - 23:30, 17 mag 2021

