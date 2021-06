La definizione e la soluzione di: Gesù vi mutò l’acqua in vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Cana

Curiosità/Significato su: Gesu vi muto l’acqua in vino

Altre definizioni con gesù; mutò; l’acqua; vino; Tentò Gesù nel deserto; Fu risuscitato da Gesù; Presiedette il sinedrio che condannò Gesù; Aiutò Gesù a portare la croce; Circe la mutò in mostro; Si mutò in oui; Si toglie con l’acqua; Colte nell’acqua; Rovinoso tracollo; 4L Vendono vino sfuso; Centro del Trapanese famoso per il vino; E’ celebre per il Duomo, il vino e un pozzo; Ultime Definizioni