La definizione e la soluzione di: Frantumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Frantumi

Guido Maria Brera Nel 2017 scrive in collaborazione con Edoardo Nesi il libro Tutto è in Frantumi e danza, edito da La nave di Teseo, in cui vengono ripercorsi gli eventi 4 ' (440 parole) - 22:17, 20 mar 2021