Soluzione 2 lettere : IO

Curiosità/Significato su: Il dittongo in fiore dittongo distintivamente dittonghi brevi a dittonghi lunghi e dittonghi orali a dittonghi nasali. Secondo la grammatica tradizionale, in italiano, il dittongo si ha: con 10 ' (1 044 parole) - 00:08, 2 dic 2020

