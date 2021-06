La definizione e la soluzione di: Un compito che ci si accolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un compito che ci si accolla

Ex Works compratore controlla tutto il trasporto, si può dire che ha l'intero controllo logistico, tale per cui si accolla tutti i rischi (specialmente se non assicura 9 ' (1 267 parole) - 12:10, 3 mar 2021