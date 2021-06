La definizione e la soluzione di: Borse per documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cartelle

Curiosità/Significato su: Borse per documenti Carteggio Churchill-Mussolini al momento della sua cattura, Benito Mussolini aveva con sé due Borse piene di documenti contenenti, tra l'altro - secondo le testimonianze di coloro che 18 ' (2 210 parole) - 14:30, 26 apr 2021

