Soluzione 6 lettere : Romiti

Curiosità/Significato su: Solitari per il poeta Il passero Solitario abitata da un «passero Solitario»), «pensoso in disparte il tutto mira» (v. 12). L'uccello cui si riferisce il poeta non è il passero comune, ma proprio 11 ' (1 180 parole) - 16:39, 26 gen 2021

Luogo per mistici solitari; I.. più solitari dei vermi; Dimora del solitario; La dimora del solitario; Iniziali del poeta Guerrini; A questo punto... per il poeta; Poeta altamente ispirato; Da Pistoia, poeta amico di Dante;