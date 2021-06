La definizione e la soluzione di: Sita a est... in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EOA

Curiosità/Significato su: Sita a est... in poesia Salvatore Quasimodo (categoria Vincitori del Premio Viareggio per la poesia) Premio Antico Fattore per la poesia, 1932 Premio San Babila, 1950 Premio Etna-Taormina, 1953 Premio Viareggio per la poesia, 1958 Premio Nobel per la letteratura 38 ' (4 530 parole) - 12:26, 7 giu 2021

